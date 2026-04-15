Luneburg-Piacenza oggi in tv Cev Cup 2026 | orario finale d’andata programma streaming

Oggi va in onda la partita di andata della finale di Cev Cup 2026 tra le squadre di Luneburg e Piacenza. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con l’obiettivo di portare a casa il titolo e completare il percorso stagionale. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione, con orario previsto nel primo pomeriggio. La sfida si svolge in un’atmosfera di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Una finale per rinascere da una parte, un sogno da completare dall’altra. La sfida d’andata della finale di CEV Cup tra SVG Lüneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma mercoledì 15 aprile alla LKH Arena, mette di fronte due realtà che arrivano all’appuntamento con energie e prospettive opposte, ma con un obiettivo comune: mettere un’ipoteca sul trofeo europeo. Piacenza si presenta in Germania dopo la netta eliminazione nelle semifinali scudetto contro Perugia, una serie chiusa sul 3-0 che ha evidenziato i limiti emersi nel momento decisivo della stagione. Diverso il clima in casa Lüneburg, che ha chiuso al primo posto la regular season della Bundesliga e ha iniziato i playoff con un convincente 3-0 su Düren, confermando uno stato di forma eccellente e una fiducia crescente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luneburg-Piacenza oggi in tv, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming Leggi anche: Luneburg-Piacenza oggi, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Luneburg-Piacenza, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming