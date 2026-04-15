Luneburg-Piacenza oggi Cev Cup 2026 | orario finale d’andata tv programma streaming

Oggi si gioca la finale di andata della CEV Cup 2026 tra le squadre di Luneburg e Piacenza. La partita si svolge con orario da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. È l’ultimo atto di questa competizione europea, con le due formazioni che cercano di ottenere un risultato favorevole per la sfida di ritorno. La sfida si disputa in un clima di grande attesa tra i tifosi e gli appassionati di pallavolo.

Una finale per rinascere da una parte, un sogno da completare dall’altra. La sfida d’andata della finale di CEV Cup tra SVG Lüneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma mercoledì 15 aprile alla LKH Arena, mette di fronte due realtà che arrivano all’appuntamento con energie e prospettive opposte, ma con un obiettivo comune: mettere un’ipoteca sul trofeo europeo. Piacenza si presenta in Germania dopo la netta eliminazione nelle semifinali scudetto contro Perugia, una serie chiusa sul 3-0 che ha evidenziato i limiti emersi nel momento decisivo della stagione. Diverso il clima in casa Lüneburg, che ha chiuso al primo posto la regular season della Bundesliga e ha iniziato i playoff con un convincente 3-0 su Düren, confermando uno stato di forma eccellente e una fiducia crescente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luneburg-Piacenza oggi, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Luneburg-Piacenza, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming