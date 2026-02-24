Nuovo contratto collettivo per i lavoratori del comparto Funzioni locali Cisl | Più salario e nuovi diritti

La firma del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il 2022-2024, conclusa il 23 febbraio, segna un passo avanti per i lavoratori del comparto Funzioni Locali. La Cisl Fp ottiene miglioramenti salariali e nuovi diritti, rispondendo alle richieste di lunga data del settore. Questa intesa apre una fase di cambiamento e di nuove opportunità per chi opera nelle amministrazioni comunali e provinciali. La discussione prosegue ora sui dettagli dell’accordo.

“Un risultato - sottolinea Cisl - ottenuto attraverso una trattativa condotta con responsabilità e partecipazione, stando sempre sul merito delle opportunità e sulle necessità dei colleghi" Si apre una nuova stagione per i lavoratori del comparto Funzioni Locali. Con la firma definitiva del 23 febbraio del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il triennio 2022-2024, la Cisl Fp raggiunge un traguardo fondamentale che mette fine a una lunga attesa, portando risposte concrete a migliaia di dipendenti di Comuni, Unioni, Province, Asp, Agenzia Regionale per il Lavoro e Regione, del nostro territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

