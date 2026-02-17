Fit Cisl | Siglato rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori di Just Eat c' è anche la tutela legale in caso di aggressione

La Fit Cisl annuncia che è stato firmato il nuovo contratto integrativo per i dipendenti di Just Eat Italia, con validità fino a fine 2027. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e include nuove garanzie sulla tutela legale in caso di aggressioni sul lavoro. Nei dettagli, il contratto prevede anche miglioramenti nelle condizioni di sicurezza e assistenza per i rider.

