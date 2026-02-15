Stop al riarmo in Comune una petizione popolare da oltre 1.300 firme

A Livorno, cittadini e associazioni hanno consegnato una petizione con più di 1.300 firme per chiedere di fermare il riarmo militare. La raccolta firme nasce dalla preoccupazione per l’aumento delle spese militari e il rischio di escalation nel Mediterraneo. Domani, il documento sarà presentato ufficialmente al Comune, che dovrà decidere come rispondere alla richiesta. La petizione evidenzia la volontà di molti di promuovere politiche di pace e di investire su servizi sociali anziché sulla spesa militare. La campagna ha coinvolto scuole, centri sociali e cittadini di tutte le età.

Livorno contro il riarmo: oltre 1.300 firme per chiedere un cambio di rotta al Comune. Livorno, 15 febbraio 2026 – Una mobilitazione popolare ha portato alla consegna, prevista per domani, di una petizione con oltre 1.300 firme agli uffici comunali di Livorno. L'iniziativa, promossa da un ampio ventaglio di associazioni locali, mira a sollecitare una presa di posizione dell'amministrazione comunale contro le politiche di riarmo e il conseguente impatto sulle risorse destinate ai servizi sociali. La raccolta firme è il risultato di mesi di attività e dibattiti nei quartieri della città. Un fronte civico contro la "deriva bellicista".