Stop al riarmo in Comune una petizione popolare da oltre 1.300 firme | le richieste delle associazioni
Un gruppo di associazioni livornesi ha avviato una petizione per chiedere di fermare il riarmo, raccogliendo più di 1.300 firme. La richiesta nasce in risposta alle recenti notizie di investimenti militari che preoccupano molti cittadini, tra cui insegnanti e genitori, che temono un aumento delle tensioni nella regione. La petizione si rivolge alle istituzioni per bloccare qualsiasi progetto di riarmo e promuovere soluzioni pacifiche. La raccolta firme continua, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le autorità a riconsiderare le decisioni in materia di spese militari.
L'iniziativa è stata lanciata dal Comitato Attac e da diverse realtà livornesi attraverso vari banchetti organizzati nei mesi scorsi nei quartieri “No al riarmo”. È il grido che si alza attraverso la petizione popolare lanciata da un gruppo di associazioni livornesi che ha accolto oltre 1.300 firme, apposte grazie ai vari banchetti tenuti in queste settimane nei diversi quartieri della città. Il documento, lunedì prossimo 16 febbraio, verrà consegnato agli uffici comunali. La petizione è stata lanciata nel quadro delle iniziative nazionali e internazionali del movimento ‘Stop Rearm Europe’ e la cittadinanza ha avuto modo di aderire in occasione degli eventi solidali, degli incontri e dei dibattiti, svolti nei mesi scorsi in città contro l’economia di guerra e la deriva autoritaria in atto nel nostro e in altri paesi.🔗 Leggi su Livornotoday.it
