Petè riaperto dopo la bonifica della cucina

Il ristorante Petè, situato sul lungomare sud di Civitanova Marche, ha riaperto dopo aver completato le operazioni di bonifica della cucina. I titolari hanno dichiarato di aver continuato a lavorare anche durante i controlli effettuati dal Nas, che avevano riguardato l’area di preparazione dei cibi. La riapertura è avvenuta dopo aver concluso le verifiche di sicurezza e sanificazione degli ambienti.

Civitanova Marche, 22 aprile 2026 – “Siamo sempre rimasti operativi, anche dopo il controllo del Nas” assicurano i titolari del ristorante Petè, sul lungomare sud di Civitanova. Grazie a quanto consentito dalla legge infatti, dopo il provvedimento dell’Ast, emesso in seguito all’ispezione di sabato mattina, la cucina è stata sottoposta a una radicale bonifica, che ha consentito, una volta ricevuto il nulla osta del Dipartimento di prevenzione, di riaprire già a metà pomeriggio, senza dover perdere la serata lavorativa. I titolari sottolineano di non aver mai sospeso l’attività. Attraverso gli avvocati Barbara Mariucci e Gabriele Cofanelli, i titolari sottolineano di non aver mai sospeso l’attività, precisano che le sanzioni sono di carattere amministrativo e che “la sanzione pecuniaria è attualmente in fase di verifica e impugnazione”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petè riaperto dopo la bonifica della cucina Notizie correlate Formiche e topo morto in cucina: chiuso PetèCivitanova Marche, 21 aprile 2026 – Formiche a terra e su alcuni piani di lavoro dove vengono maneggiati gli alimenti. Pavia, scarafaggi al San Matteo: avviata la bonifica della cucina, i pasti garantiti da una mensa esternaPavia, 13 febbraio 2026 – È già stata smantellata ed è stata avviata la bonifica della cucina del San Matteo chiusa mercoledì a causa della presenza...