A Civitanova Marche, nelle ultime ore, è stato chiuso un esercizio commerciale a causa di un episodio di infestazione di formiche e della presenza di un topo morto nella cucina. Le autorità sanitarie sono intervenute dopo aver riscontrato la presenza di insetti e di un animale morta sui piani di lavoro e a terra, dove vengono preparati gli alimenti. La chiusura del locale rimane in vigore fino a nuove verifiche e interventi di sanificazione.

Civitanova Marche, 21 aprile 2026 – Formiche a terra e su alcuni piani di lavoro dove vengono maneggiati gli alimenti. La carcassa di un topo in avanzato stato di decomposizione in una trappola all’interno del locale. Questo è quello che hanno trovato i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Ancona, che hanno chiuso la cucina dello stabilimento balneare e ristorante Petè, sul lungomare sud di Civitanova. Foto generica carabiniere del Nas https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacronacainsetti-striscianti-muffa-topi-ristorante-153a19cd L’operazione dopo i primi controlli. L’operazione che ha portato al provvedimento è stata eseguita dai militari nella mattinata di sabato scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Formiche e topo morto in cucina: chiuso Petè

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