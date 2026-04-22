Nella notte tra il 26 e il 27 marzo scorso, un episodio di aggressione si è verificato in un bar di via Di Vittorio a Terni. In seguito alle indagini, è stata emessa una prima condanna nei confronti di uno dei responsabili del pestaggio. Le autorità continuano le ricerche per identificare e coinvolgere eventuali complici dell'aggressione.

C’è una prima condanna per il violento pestaggio che si è consumato nella notte fra il 26 e il 27 marzo scorsi al bar Commercio di via Di Vittorio a Terni. Un 23enne originario del Marocco è stato infatti condannato alla pena di un anno e sei mesi con l’accusa di lesioni aggravate.Il giovane è.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: morti due anarchici. «Costruivano una bomba». È caccia ai compliciStavano confezionando una bomba artigianale a base di fertilizzante i due anarchici rimasti uccisi nell’esplosione di giovedì notte al Parco degli...

Trieste, bar preso di mira: aggressione al gestore e vetrine distrutte, caccia all’aggressore in fuga.Un violento alterco scoppiato giovedì sera in un bar di via della Raffineria, a Trieste, ha ferito il gestore del locale e causato ingenti danni alle...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Pestaggio al bar, c’è una prima condanna: caccia ai complici dell’aggressione; Rissa con bastoni tra dieci persone in via Palazzo: C'è un bar che andrebbe chiuso. Caccia ai responsabili; Si urtano per sbaglio al centro commerciale e scoppia il finimondo tra botte e parolacce.

Pestaggio al bar di Cogoleto, chiesto il processo per tentato omicidio per tre uomini e una donna a procPestaggio al bar di Cogoleto, chiesto il processo per tentato omicidio per tre uomini e una donna a proc ... msn.com

Aggredito, accoltellato e abbandonato fuori dal night: arrestato un 43enne, complici in fuga Brutale pestaggio a nord della città. In corso le indagini dei Carabinieri - facebook.com facebook

Jacopo Musti picchiato e morto a Barletta, il pestaggio in centro tra l'indifferenza dei passanti. In carcere un 49enne VIDEO x.com