Roma esplosione al parco degli Acquedotti | morti due anarchici Costruivano una bomba È caccia ai complici

Due anarchici sono morti giovedì notte al Parco degli Acquedotti a Roma a causa di un’esplosione mentre stavano confezionando una bomba artigianale a base di fertilizzante. L’incidente ha provocato la morte dei due e avviato una caccia ai loro eventuali complici. Sul luogo sono intervenuti gli agenti che stanno indagando sull’accaduto.

Stavano confezionando una bomba artigianale a base di fertilizzante i due anarchici rimasti uccisi nell’esplosione di giovedì notte al Parco degli Acquedotti, oltre 200 ettari di verde tra l’Appio e il Tuscolano, a Roma. Gli agenti della Digos stanno ancora lavorando per chiarire le circostanze in cui sono morti Alessandro Mercogliano, 53 anni, originario di Nola, e Sara Ardizzone, romana di 35 anni, compagni nella vita ed esponenti di spicco della Federazione anarchica informale. Legati a doppio filo alla galassia di Alfredo Cospito, anarchico abruzzese ristretto in carcere con il 41bis. Anche la polizia Scientifica sta ancora scavando tra le macerie del Casale del Sellaretto, il magazzino dove la coppia giovedì sera si era nascosta per confezionare l’ordigno poi esploso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: morti due anarchici. «Costruivano una bomba». È caccia ai complici Articoli correlati Roma, casale crollato al Parco degli Acquedotti: due morti. "Costruivano una bomba"Il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti di Roma è crollato questa mattina, venerdì 20 marzo, poco prima delle 9. Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma, pista anarchica: “Costruivano bomba”Una forte esplosione, un casolare crollato e due morti nel famoso Parco degli Acquedotti di Roma. Contenuti e approfondimenti su Roma esplosione al parco degli... Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. Stavano costruendo una bomba; La pista anarchica dietro l’esplosione al parco degli Acquedotti: due morti, preparavano un ordigno; Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: crolla un casolare, due morti sotto le macerie. Eplosione parco degli Acquedotti a Roma, l’obiettivo della cellula romana: «Sabotare la guerra e le ferrovie»Le azioni per sabotare la «guerra imperialista» erano previste nella settimana tra il 23 e il 29 marzo. Date stabilite ancor prima dell’attacco americano all’Iran. ilmessaggero.it Esplode un casale a Roma, pista anarchica. I due morti legati a Cospito. Costruivano una bomba per un attentatoAlessandro Mercogliano e Sara Ardizzone le due persone morte sotto le macerie. Tra i possibili obiettivi, la rete ferroviaria, il gruppo Leonardo o una nuova campagna a favore del terrorista al 41bis ... quotidiano.net Acea apre il suo stand al Circo Massimo per la Maratona di Roma - facebook.com facebook L’esplosione a Roma dove sono morti i due anarchici. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano legati al gruppo di #AlfredoCospito, l’anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis. #Tg1 Giulia Serenelli x.com