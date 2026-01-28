Tra gli studenti e la cittadinanza | La storia degli internati militari può aiutare anche i giovani di oggi

Gli studenti e i cittadini si sono riuniti oggi per ricordare gli internati militari italiani. Una nuova Pietra d’inciampo è stata posata in città, in occasione del Giorno della Memoria. L’obiettivo è far conoscere alle nuove generazioni le sofferenze di chi è stato deportato durante la guerra. La cerimonia è stata semplice e toccante, con interventi di testimoni e storici. La speranza è che questi ricordi aiutino i giovani a capire meglio il passato e a non ripetere gli errori.

Una nuova Pietra d'inciampo posata nell'ambito degli eventi per il Giorno della Memoria in omaggio a uno degli oltre 3.500 internati militari lodigiani, deportati dopo l'8 settembre 1943 nei lager nazisti. È stata posata ieri mattina in piazza Castello, davanti all'abitazione di Egidio Capra, assassinato il 22 dicembre 1943 nel campo di concentramento e detenzione per i prigionieri di guerra di Hammerstein, nel Nord della Polonia. Un gesto solenne di fronte alle scolaresche nell'ambito delle celebrazioni promosse dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e l'Ufficio scolastico territoriale.

