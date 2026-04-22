A Perugia, l’allenatore Giovanni Tedesco sta affrontando la sfida di portare la squadra alla salvezza. La squadra è vicina al traguardo che potrebbe definire il suo destino in questa stagione. Dopo questa fase, si discuterà del suo eventuale addio o permanenza, a seconda dei risultati raggiunti. La squadra si sta preparando per il prossimo impegno, con l’obiettivo di completare il percorso di salvataggio.

C’è quel famoso ultimo passo da compiere, la conquista della salvezza, e poi sarà futuro. E il futuro del Perugia potrebbe essere senza Giovanni Tedesco. Il tecnico biancorosso, infatti, a prescindere da quelle che saranno le intenzioni della società per la panchina della prossima stagione, avrebbe maturato l’idea di ringraziare per l’opportunità avuta di allenare il Perugia e salutare. A pesare sulla decisione del tecnico (che aveva un contratto fino a giugno) sarebbero state alcune tensioni, anche interne, vissute nelle ultime settimane e non aver sempre sentito la fiducia come avrebbe voluto e anche meritato. Perché, anche se oggi si fa fatica a ricordarlo, il Grifo al suo arrivo aveva tre punti, dopo dieci partite.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, la missione di Giovanni Tedesco. Prima la salvezza e poi il probabile addio

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