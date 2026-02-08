Calcio serie C il Perugia tenta l' ennesimo scatto salvezza Tedesco | Ecco cosa ho detto ai ragazzi prima della partita

Il Perugia cerca di mettere un punto alla crisi e tenta l’ultimo assalto alla salvezza. Tedesco, l’allenatore, rivela di aver parlato chiaramente ai suoi prima della partita, convinto di poter cambiare rotta. Dopo una serie di tentativi a metà strada, i biancorossi vogliono finalmente farcela.

Dopo alcuni tentativi falliti e riusciti a metà la sensazione è che questa volta possa essere davvero quella buona.Il Perugia, battendo fuori casa una Sambenedettese sempre più in crisi (è stato indetto dal club marchigiano il silenzio stampa e a breve potrebbe saltare la panchina di D'Alesio).🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Perugia di calcio serie C torna in campo, affrontando una partita difficile.

Serie C, il calendario della 25^ giornata su Sky: le partite e gli orari

