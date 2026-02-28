A Perugia, il match contro il Pineto si avvicina e rappresenta un passo importante per la squadra. Giovanni Tedesco, allenatore del Perugia, ha invitato i tifosi a sostenere la squadra al Curi, consapevole dell’importanza della partita. La sfida si gioca in due settimane di preparazione, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa avvicinare la squadra alla salvezza.

Due settimane per preparare una sfida che vale una fetta di salvezza. Lo sa bene Giovanni Tedesco che, alla vigilia della gara con il Pineto chiama i tifosi al Curi. “In momenti particolari si ha più bisogno dell’amore del tifoso. Questo è uno di quei momenti, e faccio un mio appello: i presidenti, gli allenatori, i giocatori passano, ma il Perugia resta ed è un patrimonio di tutti. Non possiamo perdere la categoria. Chiedo ai tifosi di stare vicino alla squadra, perchè in queste gare si decide un po’ tutto“. Dopo l’appello ai tifosi, Tedesco ringrazia lo staff che Gaucci ha esonerato dopo il pari col Carpi. “Voglio ringraziare Ortolani e Cellio che mi hanno dato tanto in questi mesi sotto l’aspetto umano, professionale e della competenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, c’è il Pineto e non si può sbagliare . Tedesco: “Andiamo a prenderci la salvezza“

Perugia, tour de force di fuoco per la salvezza. Pineto-Livorno-Pontedera in nove giorniSi apre una settimana importante che precede una settimana cruciale per il futuro del Perugia.

Leggi anche: Calcio serie C, verso Perugia - Pineto. Tedesco chiama a raccolta i tifosi: "C'è bisogno del loro amore"

Una selezione di notizie su Perugia.

Temi più discussi: L'ospedale di Terni scende, Perugia sale. C'è qualcosa che non va; Calcio serie C, verso Perugia - Pineto. Tedesco chiama a raccolta i tifosi: C'è bisogno del loro amore; I BLOCK DEVILS RIENTRANO A PERUGIA DOPO L’EN PLEIN EUROPEO! DOMANI ROTTA SU VERONA; Civitanova ferma la corsa della Vero Volley Monza. Ora i Play Off: c'è Perugia sulla strada dei brianzoli.

Perugia, c’è il Pineto e non si può sbagliare . Tedesco: Andiamo a prenderci la salvezzaSi riparte dopo la sosta. Il tecnico: Chiedo ai tifosi di starci vicino: il Grifo è patrimonio di tutti, non dobbiamo perdere la categoria ... lanazione.it

Calcio serie C, verso Perugia - Pineto. Tedesco chiama a raccolta i tifosi: C'è bisogno del loro amoreContro gli abruzzesi, reduci da quattro sconfitte consecutive, il tecnico confida più che mai sull'apporto del pubblico per togliersi una volta per tutte dalle sabbie mobili. E si lascia andare ad uno ... perugiatoday.it

Perugia, dal 14 marzo al 14 giugno 2026 GIOTTO E SAN FRANCESCO. UNA RIVOLUZIONE NELL’UMBRIA DEL TRECENTO L’Umbria celebra l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi con un grande evento espositivo alla Galleria Nazionale - facebook.com facebook

Pallavolo SuperCoppa M - Trentino-Perugia garanzia di spettacolo: parola ai protagonisti x.com