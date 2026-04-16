Il consiglio di amministrazione di Modenamoremio ha annunciato oggi la nomina di Cinzia Ligabue come nuova presidente della società. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul percorso o sui motivi della scelta. Ligabue assume così la guida dell’organizzazione che si occupa della promozione e valorizzazione del centro storico.

Il consiglio di amministrazione di Modenamoremio ha ufficializzato in data odierna la nomina di Cinzia Ligabue alla presidenza della società. La decisione, presa durante la riunione del CdA, segue il mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci che si era riunita nella settimana precedente confermando la volontà di proseguire lungo un percorso di continuità e crescita per l’organizzazione. L’esperienza del commercio locale al vertice della gestione. La nuova guida di Modenamoremio non è un volto estraneo alle dinamiche dell’associazione, avendo ricoperto il ruolo di Vicepresidente dal 2021. La figura di Ligabue trae la propria forza operativa da una presenza storica nel cuore pulsante di Modena: è infatti titolare dell’attività commerciale Martinelli Pelletteria, situata in via Emilia Centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modenamoremio: Cinzia Ligabue guida il futuro del centro storico

Luciano Ligabue cade sul palco durante il concerto

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