Cimitero Monumentale Comune e Unipg ai cittadini | inviateci foto ricordi e curiosità

Il Comune di Perugia e l’Università di Perugia invitano i cittadini a condividere foto, ricordi, curiosità e vecchi filmati legati al Cimitero Monumentale. L’obiettivo è raccogliere queste testimonianze per contribuire alla creazione dell’Atlante della Memoria. Chi desidera partecipare può inviare il materiale direttamente alle istituzioni, che lo utilizzeranno per comporre un archivio collettivo dedicato al cimitero.

Un ricordo, una foto, un vecchio filmato o più semplicemente una curiosità riguardo al cimitero monumentale di Perugia: sono queste le preziose informazioni che i cittadini possono fornire al Comune collaborando alla nascita dell'Atlante della Memoria, un progetto del Comune di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Martinengo, caccia ai fondi: servono 70mila euro per il recupero degli affreschi settecenteschi nel cimitero monumentale

Cimitero monumentale: memorie femminiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) «Il...

Aggiornamenti e notizie su Cimitero Monumentale

Temi più discussi: Viabilità, riapertura area antistante il cimitero; Nuove visite guidate alla Sinagoga, al Museo e al Cimitero monumentale Ebraico di Firenze; Decoro e sicurezza nei cimiteri di Rimini: approvati i nuovi lavori a San Lorenzo e al Monumentale; A cielo aperto – il cimitero monumentale di Bari.

Caltanissetta: Comune, Cimitero Angeli, gli orari e i giorni nei quali poter circolare con i veicoliIl Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che, a seguito del completamento dei lavori realizzati all’interno del Cimitero ... radiocl1.it

Rimini. Edilizia cimiteriale, restauro e messa in sicurezza dei cimiteri di San Lorenzo in Monte e il Civico MonumentaleRimini. Edilizia cimiteriale, restauro e messa in sicurezza dei cimiteri di San Lorenzo in Monte e il Civico Monumentale. La ... lapiazzarimini.it

Visita guidata al CIMITERO MONUMENTALE di BRESCIA: un museo a cielo aperto! - facebook.com facebook