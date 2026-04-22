Due gemelli cacciatori di 23 anni morti folgorati in provincia di Perugia | stavano recuperando un volatile

Due giovani cacciatori di 23 anni sono deceduti ieri sera a Magione, in provincia di Perugia, dopo essere stati folgorati. I gemelli stavano cercando di recuperare un volatile da richiamo che si era posato sui cavi elettrici, quando si è verificato l’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo che si era posato sui cavi elettrici. Così sono morti folgorati ieri sera due giovani cacciatori, gemelli di 23 anni, a Magione, in provincia di Perugia. A trovare i corpi, dopo le 23, sono stati il padre e uno zio. Immediato l’intervento sul posto, in località La Goga, sia del comando dei vigili del fuoco del capoluogo sia del personale sanitario del 118. Proprio i vigili del fuoco hanno dato una prima ricostruzione dell’incidente: i due ragazzi stavano cercando di prendere un uccello che si era posato sui fili di media tensione (20mila Volt), a circa dieci metri di altezza. Uno dei due ha usato un palo metallico e, urtando i cavi, è stato fulminato da una scarica elettrica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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