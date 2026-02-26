Chirurgia bariatrica al Policlinico Riuniti | visite specialistiche gratuite ai pazienti con obesità

In occasione del World Obesity Day, l’Unità di Chirurgia Bariatrica del Policlinico di Foggia offre visite specialistiche gratuite ai pazienti con obesità. L'iniziativa mira a supportare coloro che affrontano questa condizione, facilitando l'accesso a controlli approfonditi e consulenze mirate. L’obiettivo è promuovere un percorso di cura più accessibile e informato per chi ne ha bisogno.

In occasione del World Obesity Day, l'Unità di Chirurgia Bariatrica del Policlinico di Foggia, diretta dal prof. Nicola Tartaglia, della Struttura Complessa di Chirurgia Generale Universitaria, diretta dal prof. Antonio Ambrosi, promuove un Open Day di Chirurgia Bariatrica, in programma il 4.