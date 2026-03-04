Le pazienti al centro al Civico una giornata dedicata alla lotta contro l' endometriosi con visite gratuite

Al Civico di Palermo, il centro regionale per la diagnosi e la cura dell'endometriosi, diretto dal dottor Antonio Maiorana, organizza un open day il 9 marzo, dalle 8 alle 17. Durante l’evento, vengono offerte visite gratuite alle pazienti interessate, in occasione della giornata dedicata alla lotta contro questa patologia. L’iniziativa mira a sensibilizzare e supportare le persone affette.

Le donne, anche in coppia, potranno accedere a colloqui con gli specialisti del settore per approfondire sulla malattia e ricevere ascolto attivo, consigli utili e informazioni scientificamente validate L'appuntamento dal titolo "Le pazienti al centro" sarà ospitato al piano terra del Padiglione 3 del Civico, all'interno dell'unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia. L'open day è rivolto alle pazienti e alle donne in generale (ma anche alle coppie) che potranno accedere (a vista) a colloqui con gli specialisti del settore per approfondire sulla malattia e ricevere oltre che ascolto attivo, consigli utili e informazioni scientificamente validate.

