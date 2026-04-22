Perù crisi elettorale | il capo dell’Onpe si dimette tra i dubbi

Il capo dell'Organismo nazionale di elezioni in Perù si è dimesso improvvisamente, generando dubbi sulla gestione delle recenti elezioni generali. La sua decisione è arrivata in un momento di tensioni politiche e ha portato a un cambio di leadership all’interno dell’ente che si occupa di supervisione elettorale. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla questione.

La gestione delle elezioni generali in Perù ha subito un brusco cambiamento dopo la decisione di Corvetto di lasciare la guida dell’Onpe. Il vertice dell’autorità elettorale ha rassegnato le dimissioni a seguito delle crescenti critiche legate ai ritardi nello scrutinio dei voti espressi lo scorso 12 aprile, con l’obiettivo di permettere un percorso più trasparente verso il ballottaggio presidenziale fissato per il 7 giugno. L’impatto della paralisi burocratica sul processo democratico. Le difficoltà tecniche nel conteggio dei dati hanno generato una forte instabilità politica, portando il responsabile dell’Onpe a definire il proprio addio come un passo indispensabile per ricostruire la fiducia dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perù, crisi elettorale: il capo dell’Onpe si dimette tra i dubbi Notizie correlate Si dimette il capo dell’antiterrorismo Usa. «L’Iran non è una minaccia»Un testa dopo l'altra Il presidente degli Stati uniti: «Cosa buona che Kent se ne sia andato». Leggi anche: Usa, il capo dell’Antiterrorismo si dimette: “Guerra all’Iran voluta dalla lobby di Israele” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perù al voto: 35 candidati per una presidenza senza credibilità; Caos elettorale in Perù, prorogate le operazioni di voto per le presidenziali; Destra o più destra, in Perù Fujimori e Aliaga verso il ballottaggio; Elezioni in Perù, una situazione ingarbugliata. In Perù si è dimesso il capo dell’ufficio elettorale nazionale per i ritardi nel conteggio dei voti delle elezioni presidenzialiIn Perù si è dimesso il presidente dell’Ufficio nazionale dei processi elettorali (ONPE, con l’acronimo in spagnolo), Piero Corvetto, in seguito alle molte polemiche per i ritardi accumulati nel conte ... ilpost.it Perù, si dimette il capo dell'autorità elettorale Piero CorvettoIl capo dell'autorità elettorale peruviana (Onpe), Piero Corvetto, ha rassegnato le dimissioni mentre cresce la pressione per i ritardi nei risultati delle elezioni generali dello scorso 12 aprile. (A ... ansa.it Tour del Perù di 12 giorni con WeRoad da 1499€ Arequipa, Titicaca, Rainbow Mountain, Cusco, Machu Picchu e molto altro Risparmia con i 2 CODICI SCONTO esclusivi per Pirati facebook La sfida irrisolta del Perù profondo. E’ un Paese profondamente frammentato: al ballottaggio del 7 giugno vanno Keiko Fujimori e Roberto Sánchez, ma le percentuali ridotte riflettono una crisi politica strutturale radicata da decenni. x.com