Si dimette il capo dell’antiterrorismo Usa L’Iran non è una minaccia

Il capo dell’antiterrorismo degli Stati Uniti si dimette, dichiarando nella sua lettera di aver rifiutato di sostenere la guerra in Iran. La sua nomina era avvenuta durante l’amministrazione precedente, con un focus sulla politica estera americana. Nella comunicazione ufficiale, ha affermato che l’Iran non rappresenta una minaccia secondo la sua valutazione personale. La decisione è stata resa nota recentemente.

Un testa dopo l'altra Il presidente degli Stati uniti: «Cosa buona che Kent se ne sia andato». La guerra finirà «nel prossimo futuro» Un testa dopo l'altra Il presidente degli Stati uniti: «Cosa buona che Kent se ne sia andato». La guerra finirà «nel prossimo futuro» «Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran». Lo scrive nella sua lettera di dimissioni Joe Kent, nominato da Donald Trump alla direzione del Centro nazionale dell’antiterrorismo. «L’Iran – continua – non poneva nessun pericolo imminente per la nostra nazione, ed è evidente che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Guerra, si dimette capo antiterrorismo Usa: L'Iran non era minaccia

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