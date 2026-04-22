Perquisizioni a casa dell' ex assessore Biagio Esposito e della figlia Dora

Nelle ultime ore sono state eseguite perquisizioni presso l’abitazione di un ex assessore e della sua figlia. Le indagini riguardano un presunto sistema di favori, nomine e incarichi assegnati in cambio di sostegno elettorale a candidati indicati dall’ex assessore. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge anche un sindaco, sospettato di essere stato ricattato.

Un sindaco ricattato e una rete di favori, nomine, incarichi in cambio di appoggio elettorale ai candidati indicati da Biagio Esposito. Questa l’ipotesi della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto perquisizioni nei confronti dell’ex assessore comunale e di sua figlia Dora, anche lei.🔗 Leggi su Casertanews.it

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