Mugnano, l’amministrazione comunale ha deciso di revocare l’incarico all’assessore ai Lavori pubblici, Biagio Migliaccio, dopo che si sono verificati ritardi nelle consegne di alcuni lavori pubblici previsti nel quartiere San Marco.

Tempo di lettura: 2 minuti L’amministrazione comunale ha revocato l’incarico all’assessore ai Lavori pubblici, Biagio Migliaccio. Una decisione motivata ufficialmente con la necessità di ridefinire i “nuovi equilibri politici”. Per Nello Romagnuolo, consigliere comunale di Periferia Attiva – Sinistra Italiana, si tratta però di una vicenda che conferma quanto denunciato negli ultimi mesi. « Per mesi ci hanno accusato di fare propaganda elettorale – dichiara Romagnuolo – quando in realtà abbiamo semplicemente raccontato ciò che era sotto gli occhi di tutti: strade dissestate, rattoppi mal eseguiti, ritardi e assenza di programmazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mugnano, revocato l’incarico all’assessore ai Lavori pubblici Biagio Migliaccio

Il sindaco di Bolano ha revocato l’incarico all’assessore Scappazzoni.

Dopo settimane di voci e tensioni, il Comune annuncia che Rocco Longobardi non ricoprirà più il ruolo di vicesindaco.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: MUGNANO. Revocato l’incarico all’assessore ai Lavori pubblici Biagio Migliaccio. Periferia Attiva: Avevamo ragione; L’EDITORIALE. A Mugnano una regia politica dopo le revoche in Giunta?; MUGNANO, IL SINDACO ESAUTORA UN ALTRO ASSESSORE: FUORI MIGLIACCIO. HA FATTO CAMPAGNA ELETTORALE PER PORCELLI ALLE REGIONALI E NON PER IL SUO PARTITO.

PRESENTAZIONE SETTIMANALE | 11 FEBBRAIO 2026 Biagio Migliaccio – Carpenteria Metallica Durante la sua presentazione settimanale, Biagio Migliaccio racconterà il percorso professionale che lo ha portato a operare nel settore della carpenteria - facebook.com facebook