Perle ai pochi a Rimessa Fab | ospite Grandi Numeri dei Cor Veleno

Da romatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimessa Fab, i Cor Veleno hanno ospitato l’artista Grandi Numeri dei Lost IQ. La serata ha visto il gruppo proporre un repertorio caratterizzato da un sound che coinvolge e intercetta le reazioni del pubblico. La formula del concerto prevede un mix di generi diversi, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e suscitare emozioni tra gli spettatori. La scelta di ospitare artisti di vario calibro fa parte di un progetto che mira a offrire un’esperienza musicale articolata.

Riusciamo ancora ad emozionarci con l’ascolto? La scommessa dei Lost IQ è proprio questa: proporre un format poliedrico ospitando varie eccellenze della scena musicale italiana ed internazionale in cui il sound è protagonista ed interlocutore del pubblico. Protagonista di questa puntata sarà il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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