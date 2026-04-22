Perle ai pochi a Rimessa Fab | ospite Grandi Numeri dei Cor Veleno

A Rimessa Fab, i Cor Veleno hanno ospitato l’artista Grandi Numeri dei Lost IQ. La serata ha visto il gruppo proporre un repertorio caratterizzato da un sound che coinvolge e intercetta le reazioni del pubblico. La formula del concerto prevede un mix di generi diversi, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e suscitare emozioni tra gli spettatori. La scelta di ospitare artisti di vario calibro fa parte di un progetto che mira a offrire un’esperienza musicale articolata.

Riusciamo ancora ad emozionarci con l’ascolto? La scommessa dei Lost IQ è proprio questa: proporre un format poliedrico ospitando varie eccellenze della scena musicale italiana ed internazionale in cui il sound è protagonista ed interlocutore del pubblico. Protagonista di questa puntata sarà il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Rimessa Fab: nuova programmazioneRiprende la programmazione nei locali di Rimessa Fab, spin-off di Rimessa Roscioli, in via delle zoccolette 28: la nuova stagione artistica ha aperto... Leggi anche: Rimessa Fab presenta Candy Cane Snail Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rimessa Fab: eventi dal 23 al 26 aprile; Rimessa Fab - Eventi tra il 16 e il 19 aprile. Perle ai pochi a Rimessa Fab: ospite Grandi Numeri dei Cor VelenoRiusciamo ancora ad emozionarci con l’ascolto? La scommessa dei Lost IQ è proprio questa: proporre un format poliedrico ospitando varie eccellenze della scena musicale italiana ed internazionale in ... romatoday.it Perle ai pochi a Rimessa fab: sul palco Lost IQ, special guest Francesca FaroRiusciamo ancora ad emozionarci con l’ascolto? La scommessa dei Lost IQ è proprio questa: proporre un format poliedrico ospitando varie eccellenze della scena musicale italiana ed internazionale in ... romatoday.it https://cavalierenews.it/popolari/34945/traindeville-in-canzoni-per-la-liberazione-sabato-25-aprile-a-rimessa-fab.html - facebook.com facebook Roberto Gatto Hammond 4et in concerto a Rimessa Fab ift.tt/CzsqHrX x.com