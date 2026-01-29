Nell’85% delle mele vendute in Europa si trovano tracce di pesticidi dannosi per la salute. È un dato allarmante, che riaccende i riflettori sulla sicurezza dei prodotti che mangiamo ogni giorno. Molti consumatori si chiedono cosa stiano effettivamente mangiando, mentre le autorità di controllo continuano a monitorare i livelli di residui. La frase “Una mela al giorno leva il medico di torno” sembra perdere di senso di fronte a questa realtà.

Roma, 29 gennaio 2026 – “Una mela al giorno leva il medico di torno”, recita un vecchio adagio utilizzato soprattutto dai genitori per convincere i figli a consumare più frutta. Ma stando ai risultati di un’analisi condotta da un’Ong che si occupa della lotta all’uso eccessivo di agenti chimici, non è proprio così, anzi potrebbe essere addirittura in contrario trasformando almeno il detto in “una mela al giorno NON leva il medico di torno”. Pesticidi nell’85% delle mele europee. Sull'85% delle mele europee ci sono residui di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla legge. Lo sostiene un'alleanza di gruppi ambientalisti che ha fatto analizzare circa 60 mele acquistate a caso in 13 paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Italia e Polonia, alla ricerca di residui chimici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nell'85% delle mele europee presente un cocktail di pesticidi dannosi per la salute

