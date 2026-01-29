Guida sotto effetto di droga per la Consulta è punibile solo se crea pericolo

La Corte costituzionale ha stabilito che guidare sotto effetto di droga può essere punibile solo se si crea un pericolo per gli altri. La novità riguarda l’articolo 187 del codice della strada, che ora può essere applicato solo quando si dimostra che lo stato di alterazione ha messo in rischio la sicurezza di chi è sulla strada. La decisione chiarisce un punto importante: non basta essere sotto effetto, bisogna che questa condizione abbia causato un pericolo reale.

La nuova formulazione dell'articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi. Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell'articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto" sostanze stupefacenti.

