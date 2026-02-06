La nomina del coordinatore di Fdi nel consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta scoppia in Parlamento. Il centrosinistra critica il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha scelto un esponente politico come Santonastaso, il coordinatore di Fratelli d’Italia, per sedere nell’organo del sito Unesco. La polemica si allarga anche alla presenza di Nicla Virgilio, candidata alle regionali con la Lega.

Le nomine del cda della Reggia di Caserta finiscono in Parlamento. In particolare, il centrosinistra punta il dito contro il ministro della Cultura Alessandro Giuli per la presenza, nell’organo del sito Unesco, di un esponente politico, ovvero il coordinatore cittadino di Fdi Paolo Santonastaso (è stata nominata anche Nicla Virgilio, candidatasi alle elezioni regionali con la Lega). Il Pd ha presentato un’ interrogazione parlamentare per conoscere nel dettaglio i curricula dei neo nominati «che risultano espressione diretta di forze politiche, come nel caso del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Reggia di Caserta, il caso della nomina del coordinatore di Fdi nel cda

Approfondimenti su Reggia di Caserta

La tensione sale alla Reggia di Caserta.

Il Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggia di Caserta

Argomenti discussi: Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componenti; La battaglia dei lecci nella Reggia di Caserta; Gran Ballo di Carnevale nei saloni della Reggia di Caserta: valzer e quadriglie in abiti ottocenteschi; Reggia di Caserta, avviati i lavori all’Acquedotto Carolino e alle Sorgenti del Fizzo.

Reggia di Caserta, il caso nomine finisce in Parlamento Pd: «Allarme Unesco»Le nomine del Cda della Reggia di Caserta non hanno semplicemente scatenato un dibattito ma hanno avviato una vera e propria battaglia parlamentare in nome di un sito Unesco che per i ... ilmattino.it

Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componentiIl Consiglio sarà presieduto dal direttore pro tempore della Reggia di Caserta e comprende quattro membri designati secondo le normative vigenti: Marianna Pignata, nominata dal Ministro della Cultura ... casertanews.it

Dalle piante della Flora e del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, nasce un progetto che profuma di riscatto. Le arance, che un tempo finivano a terra a marcire, oggi entrano nel laboratorio gastronomico de "Le Ghiottonerie di Casa Lorena" aperto dalla facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Gran Ballo di Carnevale alla Reggia, Caserta rivive l’Ottocento x.com