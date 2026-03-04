Visite guidate e percorsi interattivi per riscoprire la Reggia di Caserta

Con l’arrivo della primavera, alla Reggia di Caserta riprendono le visite guidate e i percorsi interattivi dedicati ai visitatori. Queste attività sono pensate per approfondire la conoscenza dell’edificio e delle sue caratteristiche architettoniche. La grande mostra internazionale “Regine” si inserisce in questo calendario, offrendo occasioni di scoperta e di coinvolgimento per il pubblico che visita il sito.

Con l’avvicinarsi della primavera entrano nel vivo le attività educative e culturali alla Reggia di Caserta che accompagnano la grande mostra internazionale: “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” prodotta dal Museo Reggia di Caserta con Opera Laboratori. Il percorso espositivo che racconta il ruolo centrale delle sovrane nella costruzione politica e culturale dell’Europa tra Settecento e Novecento sarà accompagnato da una serie di iniziative di approfondimento. Sabato 7 marzo alle ore 11 è in programma “Un viaggio tra le Regine”, la speciale visita (della durata di 90 minuti e al costo di 8 euro oltre il biglietto di ingresso) ideata per immergersi in un affascinante percorso tra storia, politica e vita privata delle straordinarie Regine di Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Primavera culturale alla Reggia: visite tematiche e percorsi interattivi per la mostra “Regine”Con l’avvicinarsi della primavera entra nel vivo il calendario di attività educative e culturali che accompagna la mostra internazionale “Regine.

Reggia di Caserta, laboratori bimbi e percorsi tematici per la mostra RegineTempo di lettura: 2 minutiProsegue alla Reggia di Caserta il programma di attività educative e culturali che accompagna la mostra internazionale...

Una raccolta di contenuti su Visite guidate e percorsi interattivi....

Temi più discussi: Musei Italiani lancia la campagna Felicità; Caserta, Visionarie di Vigna: due giornate dedicate al vino al femminile; Visionarie di vigna, a Caserta si racconta il vino al femminile; Il Ministero della Cultura lancia l'app Musei Italiani: Achille Lauro e gli atleti uniti per la campagna Felicità.

Visite tematiche e percorsi interattivi: primavera alla Reggia di CasertaApprofondimenti e iniziative per arricchire la visita alla mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’ Riceviamo e pubblichiamo. Con l’avvicinarsi della primavera entrano nel ... expartibus.it

Primavera culturale alla Reggia: visite tematiche e percorsi interattivi per la mostra RegineLaboratori, approfondimenti e itinerari esperienziali per adulti e bambini arricchiscono il percorso della grande esposizione Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa, prodotta da ... casertanews.it

RTL 102.5. . La residenza estiva di Gigi D'Alessio Dopo il tour nei palazzetti, che si chiuderà il 25 aprile a Messina, Gigi D’Alessio tornerà protagonista dal vivo con dieci straordinarie serate a giugno nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Car facebook

Dopo la Reggia di Caserta i Musei di Capri: nel Cda una fedelissima di Giuli esponente umbra di FdI x.com