Percorsi di legalità | al Verdi oltre 400 studenti hanno incontrato gli uomini e le donne della Polizia di Stato

Questa mattina, nel Nuovo Teatro Giuseppe Verdi, si è tenuta la seconda edizione di “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”. Oltre 400 studenti provenienti dal territorio hanno partecipato all’evento promosso dalla Questura. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti della Polizia di Stato che hanno incontrato i giovani, offrendo un momento di confronto e informazione sulle attività delle forze dell’ordine.

BRINDISI – Si è svolta questa mattina, 21 aprile, nel Nuovo Teatro Giuseppe Verdi la seconda edizione di “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”, iniziativa promossa dalla Questura e rivolta agli studenti del territorio.Nel corso dell’evento sono stati affrontati temi come.🔗 Leggi su Brindisireport.it Cuba : Une Île des Caraïbes entre Contrôle et Espoir - Documentaire Voyage 4K - AMP Notizie correlate “Percorsi di legalità": la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro VerdiBRINDISI - Domani, martedì 21 aprile, la Questura di Brindisi promuoverà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la... Avellino, 174° Anniversario della Polizia di Stato. Piantedosi: “Un momento di condivisione e riconoscimento per le donne e gli uomini in divisa”Si è svolta oggi ad Avellino, presso il Teatro Carlo Gesualdo,la cerimonia per celebrare il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Percorsi di legalità, la Polizia incontra i giovani nei teatri d’Italia; Percorsi di legalità: la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro Verdi; Fuori dal giro, si conclude la prima fase del percorso scolastico della Polizia locale sull’uso di droga e abuso di alcol; Percorsi di legalità: In scena con la Polizia di Stato al Teatro Verdi. Percorsi di legalità: la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro VerdiMartedì 21 aprile prossimo. Parteciperà il cantautore Ignazio Deg. Saranno premiati gli studenti risultati vincitori del gioco interattivo Kahoot ... brindisireport.it Percorsi di legalità, la Polizia incontra i giovani nei teatri d’ItaliaCon un linguaggio diretto e vicino alle nuove generazioni hanno fatto tappa nei teatri di Ancona, Ferrara, Padova e Rovigo e previsti in numerose altre città italiane, i Percorsi di legalità: in scen ... poliziadistato.it “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato” Il 21 aprile, la Questura di Brindisi promuoverà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”, iniziativa di rilievo nazionale che si svolgerà presso il Nuovo Teatro Ver facebook Ieri mi sono ritrovato a scrivere il secondo post in pochi giorni sulle dichiarazioni pro-Gazprom di Chiara Appendino e forse è bene ricordare che non si tratta di un nuovo casuale incidente di percorso e che l’ex sindaca di Torino, oggi deputata del M5S, non è x.com