Nella notte, qualcuno ha lanciato una molotov contro la casa di un dirigente di una nota azienda tecnologica. L’uomo, di vent’anni, aveva manifestato preoccupazioni riguardo alle intelligenze artificiali, ritenendole una minaccia per la società. Dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita nell’accaduto.

Venerdì 10 aprile 2026, poco dopo le quattro del mattino, la polizia di San Francisco è intervenuta nel quartiere di Russian Hill per un incendio davanti a una casa. Secondo la ricostruzione della polizia, qualcuno aveva lanciato un ordigno incendiario contro il cancello esterno dell’abitazione, appiccando il fuoco, e poi era scappato via a piedi. Meno di un’ora dopo gli agenti sono stati chiamati in un’altra zona della città, dove un uomo stava minacciando di incendiare un edificio. Gli agenti hanno detto di aver riconosciuto in lui la persona sospettata del primo attentato e lo hanno fermato. Più tardi si è saputo che il primo edificio colpito era la casa di Sam Altman e che il secondo era la sede della OpenAi, l’azienda di cui Altman è amministratore delegato.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Perché qualcuno ha lanciato una molotov contro la casa di Sam Altman

WHO FIREBOMBED SAM ALTMAN'S HOUSE SUSPECT ARRESTED

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