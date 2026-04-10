mattarella i cittadini ci chiedono la pace costruirla con ue e nato

Il presidente della Repubblica ha affermato che i cittadini chiedono pace e che questa si possa costruire attraverso il coinvolgimento dell’Unione Europea e della NATO. Ha sottolineato inoltre che i Parlamenti rappresentano il principale punto di riferimento democratico, svolgendo un ruolo cruciale nel confronto tra le varie istanze della società. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative concrete.

"I Parlamenti sono il fondamentale baluardo della democrazia, cuore del costruttivo confronto tra le diverse istanze presenti nella società. Ad essi fanno affidamento i cittadini che, soprattutto in questo momento storico, chiedono un futuro di pace e libertà che i nostro Paesi possono contribuire a costruire insieme, anche grazie alla comune appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Senato della Repubblica Ceca dove ha incontrato il presidente il presidente Miloš Vystrcil. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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