Perché non pagare gli avvocati che fanno condannare i cattivi?

Recentemente, è stato al centro di discussioni il tema del pagamento degli avvocati coinvolti in procedimenti giudiziari. In particolare, si è parlato di una norma inserita in un decreto sicurezza che assegna un bonus di 615 euro a quegli avvocati che ottengono condanne per i criminali. La norma ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi la sostiene come incentivo e chi la critica come incentivazione a comportamenti discutibili.

Giorgia Meloni difende la norma del decreto sicurezza che prevede un premio di 615 euro per gli avvocati dei migranti nel caso in cui i loro assistiti accettino il rimpatrio volontario, dice di non considerarla un pasticcio e spiega: «Stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane perché è una norma di assoluto buon senso». Inutile dire che se non c’è nessun pasticcio e la norma è di assoluto buon senso, non si capisce quale sia il motivo dei rilievi del Quirinale e degli avvocati, e ancor meno perché quei rilievi dovrebbero essere inseriti in un provvedimento ad hoc.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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