Nel decreto Sicurezza c'è un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti migranti

Nel decreto Sicurezza è previsto un bonus di 615 euro destinato agli avvocati che persuadono i propri clienti migranti ad accettare il rimpatrio volontario. La stessa cifra viene assegnata anche alle persone rimpatriate per coprire le prime spese. Questa misura si applica a coloro che, attraverso l’intervento degli avvocati, optano per il rimpatrio volontario. La norma introduce un incentivo economico collegato alla procedura di rimpatrio.

Se un avvocato convince il proprio cliente ad accettare il rimpatrio volontario, riceverà un bonus economico: 615 euro, la stessa somma che riceverà la persona che viene rimpatriata per affrontare le prime esigenze. Lo prevede, in modo indiretto, un articolo del decreto Sicurezza che è stato aggiunto al Senato. Protestano le opposizioni: "Una vergogna normativa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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