Lo Stretto di Hormuz ha visto alternarsi momenti di apertura e chiusura, con il passaggio della nave portacontenitori Msc Euribia che ha attraversato il tratto. Nel frattempo, due cargo indiani sono stati attaccati da forze iraniane, secondo quanto riferito. La situazione nello stretto è caratterizzata da continui cambiamenti e segnali di incertezza, senza una chiara definizione delle future possibilità di transito.

Hormuz riaperto, poi chiuso, poi forse transitabile. Attorno allo situazione dello Stretto regna la confusione e l'incertezza. Tra annunci e dietrofront, è in mare che si gioca la partita e secondo quanto emerge dai tracciamenti di MarineTraffic i movimenti a Hormuz sono continui, in un senso o nell'altro. Alcune navi riescono a passare, altre fanno retromarcia, altre ancora vengono fermate o addirittura attaccate a colpi di arma da fuoco. Un terno al lotto sul quale i marittimi devono scommettere: proseguire la rotta e lasciare il Golfo o temporeggiare? Il gioco della monetina si basa sulla scelta della rotta. In questo caso,...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, il gioco delle navi che sfidano la sorte: così la Msc Euribia ha passato lo Stretto, due cargo indiani attaccati da Teheran

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Stretto di Hormuz ancora chiuso, tra le navi bloccate anche l'italiana Grande Torino: ferma da 40 giorni; Vago: Trasferire i marittimi bloccati in Golfo Persico con Msc Euribia e altre navi da crociera; MSC Euribia prigioniera a Dubai: spiraglio arriva dalle missioni umanitarie e riapertura Hormuz.

La nave Msc Euribia sta attraversando lo stretto di Hormuz (dopo un blocco di 40 giorni)Portacontainer, tanker con Gpl e petroliere. La maggior parte delle navi che ieri si erano dirette verso lo Stretto e poi si sono fermate ora stanno passando in massa ... corriere.it

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Hormuz "riaperto" da un'ora: le navi passano in massa. C'è anche la nave Msc Euribia (dopo un blocco di 40 giorni) x.com

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