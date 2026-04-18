Le navi stanno attraversando lo Stretto di Hormuz in un clima di incertezza, con la Msc Euribia che ha recentemente superato il tratto. Nel frattempo, due navi cargo di nazionalità indiana sono state attaccate, mentre le autorità hanno riaperto e chiuso più volte il passaggio, lasciando spazio a dubbi sulla possibilità di transito sicuro. La situazione nello stretto rimane altamente instabile e soggetta a continui aggiornamenti.

Hormuz riaperto, poi chiuso, poi forse transitabile. Attorno allo situazione dello Stretto regna la confusione e l'incertezza. Tra annunci e dietrofront, è in mare che si gioca la partita e secondo quanto emerge dai tracciamenti di MarineTraffic i movimenti a Hormuz sono continui, in un senso o nell'altro. Alcune navi riescono a passare, altre fanno retromarcia, altre ancora vengono fermate o addirittura attaccate a colpi di arma da fuoco. Un terno al lotto sul quale i marittimi devono scommettere: proseguire la rotta e lasciare il Golfo o temporeggiare? Il gioco della monetina si basa sulla scelta della rotta. In questo caso,...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, le navi sfidano la sorte sulla rotta dell'Oman: così la Msc Euribia ha passato lo Stretto (ma due cargo indiani sono stati attaccati)

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