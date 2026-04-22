Molti si chiedono perché si sentano sempre stanchi e abbiano difficoltà a stare svegli durante il giorno. La sonnolenza costante può essere causata da diversi fattori, tra cui cattive abitudini di sonno, stress, alimentazione scorretta o problemi di salute come disturbi del sonno o carenze vitaminiche. In questo articolo vengono illustrate le cause più frequenti e alcuni semplici consigli per migliorare il riposo e l’energia quotidiana.

“Perché ho sempre sonno?”: cause più comuni della sonnolenza costante e semplici consigli per ritrovare energia e migliorare la qualità del riposo. Sentirsi sempre stanchi e assonnati durante la giornata è un problema molto comune, ma spesso sottovalutato. Non si tratta solo di “dormire poco”, ma può dipendere da una combinazione di fattori legati allo stile di vita, alla qualità del sonno o, in alcuni casi, a condizioni di salute specifiche. Capire le cause della sonnolenza costante è il primo passo per ritrovare energia e benessere quotidiano: ecco perché hai sempre sonno. “Perché ho sempre sonno?”: il ruolo del ritmo del sonno e dello stile di vita Sentirsi costantemente assonnati non significa semplicemente “non aver dormito abbastanza”, ma spesso indica un sonno non davvero rigenerante.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Perché ho sempre sonno? Le cause più comuni (e cosa fare)

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