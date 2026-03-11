Un mese dopo la morte di James Van Der Beek avvenuta lo scorso 11 febbraio, Joshua Jackson ha scelto di parlare pubblicamente, esprimendo parole di affetto e stima nei confronti del collega scomparso. L’attore ha descritto come l’essere padre abbia suscitato in lui emozioni particolari legate alla perdita e ha condiviso il suo modo di vivere quel momento.

J oshua Jackson ha rotto il silenzio sulla morte di James Van Der Beek. A un mese dalla scomparsa del collega, lo scorso 11 febbraio, l'attore ha pronunciato per lui parole piene d'affetto e di stima, che vanno ben oltre il semplice rapporto tra colleghi. Katie Holmes, la lettera d'addio a James Van Der Beek: «Condividere la tua immaginazione è stato sacro» X Leggi anche › James Van Der Beek morto per cancro al colon: perché la prevenzione può salvare la vita Joshua Jackson e il dolore per la morte di James Van Der Beck. Ed è proprio questo il punto focale del discorso di Jackson, rimasto profondamente colpito dalla morte di Van Der Beek per un cancro al colon al terzo stadio.

L'attore ha vissuto in modo particolare la morte del collega, perché l'essere padre ha scatenato in lui emozioni particolari. Ecco cosa ha detto al riguardo

