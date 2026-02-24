Fantasanremo | cos’è come nasce e perché ha cambiato il modo di seguire il Festival di Sanremo

Fantasanremo nasce dalla voglia di rendere più coinvolgente il Festival di Sanremo, grazie a un gioco online che permette ai fan di creare e gestire la propria squadra di artisti. La piattaforma è stata lanciata in risposta alla crescente passione per le scommesse virtuali e ha attirato migliaia di appassionati. La partecipazione attiva degli utenti ha trasformato il modo di seguire l’evento, portando un nuovo spirito di competizione tra i fan.

Dal gioco tra amici al business digitale di successo: la storia del Fantasanremo, il fantasy game che ha rivoluzionato il Festival di Sanremo tra bonus, sponsor e milioni di squadre iscritte. La settimana del Festival di Sanremo è da anni uno degli appuntamenti televisivi e digitali più seguiti in Italia. Oltre alla competizione musicale, Sanremo è diventato un vero fenomeno social e mediatico grazie al Fantasanremo, il fantasy game che ha cambiato il modo di vivere il Festival coinvolgendo milioni di spettatori e squadre. Il Fantasanremo nasce a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, come gioco amatoriale ideato dalla Commissione FIF (Federazione Italiana Fantasanremo). 🔗 Leggi su Baritoday.it

