Percepivano lo stipendio ma erano in pensione | nei guai 4 ex direttori di Asl in Campania

Quattro ex direttori di un'azienda sanitaria in Campania sono stati coinvolti in un'inchiesta per aver continuato a ricevere lo stipendio dopo aver raggiunto la pensione. Nei loro confronti sono stati inviati degli inviti a presentare deduzioni, mentre le autorità sospettano che abbiano percepito il salario fino alla conclusione del loro incarico, nonostante fossero in pensione.

Nei confronti dei quattro ex dirigenti sono stati notificati "inviti a fornire deduzioni"; secondo gli inquirenti, i quattro, nonostante il pensionamento, avrebbero continuato a percepire lo stipendio fino alla fine del loro mandato. Il danno all'erario è stato quantificato in 880.988 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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