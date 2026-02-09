Case di Comunità disastro Campania | attive meno dell'8% Vertice di Fico coi direttori Asl

In Campania, i numeri sono impietosi. Su 214 case di comunità previste dal Pnrr, appena 16 sono operative. La maggior parte delle strutture resta ancora chiusa o in fase di avvio. Fico ha incontrato i direttori delle Asl per capire come sbloccare la situazione, ma i problemi sono ancora tanti. La regione fatica a portare avanti il piano di rilancio delle strutture sanitarie di prossimità, lasciando molti cittadini senza servizi essenziali.

Case e ospedali di comunità finanziati dal Pnrr ancora al palo in Campania: su 214 strutture previste, solo 16 attive. Vertice in Regione per accelerare. Presidente Fico incontra direttori ASL: focus su Case e Ospedali di comunità Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, Roberto Fico ha incontrato i dirigenti delle sette Aziende Ospedaliere Locali della Campania.

