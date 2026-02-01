Il governo vuole approvare il nuovo decreto Sicurezza già mercoledì. La bozza, che prevede norme più dure e lo scudo penale per le forze dell’ordine, arriva in un momento di tensione dopo gli scontri di sabato durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. L’esecutivo accelera per rispondere alle violenze e mostrare fermezza. Domani si riunisce a Palazzo Chigi per discutere il pacchetto di norme.

Accelerare sul nuovo decreto Sicurezza per mostrare una reazione alle violenze di Torino. La bozza del pacchetto varato dal ministero dell’Interno – un altro compendio di norme-spot ultrasecuritarie, tra cui lo scudo penale alle forze dell’ordine – potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già mercoledì, sull’onda degli scontri al corteo di sabato contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna nel capoluogo piemontese. A spingere è soprattutto la Lega, principale sponsor del provvedimento: “Noi siamo pronti e speriamo, non per la cronaca delle ultime ore, speriamo perché è giusto, che ci siano dentro tutte le norme che servono”, ha detto il vicepremier e segretario del Carroccio Matteo Salvini a margine di un’iniziativa sulla sicurezza delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l’ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a Chigi

La premier Giorgia Meloni si trova a Torino, dove ha incontrato le forze dell’ordine dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna.

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni ha annunciato che domani il governo si riunirà per discutere delle recenti minacce all’ordine pubblico.

