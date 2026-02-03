Il governo insiste sulla necessità di approvare un decreto legge per affrontare i problemi di sicurezza. Meloni ha chiamato le opposizioni a collaborare, ma i nodi restano ancora aperti. Si discute di misure come il fermo preventivo per chi è sospettato di minacciare l’ordine pubblico e di aumentare i divieti di accesso ai centri urbani. Le forze di polizia chiedono anche di essere tutelate meglio, con la possibilità di non essere iscritti nel registro degli indagati quando agiscono in legittima difesa. La strada verso il decreto, però

AGI - L'orientamento del governo è quello di inserire in un decreto legge le misure considerate più 'urgenti' sul tema della sicurezza, dal fermo preventivo di "persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento" di una manifestazione al potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani; dal rafforzamento delle forze di polizia alla non iscrizione nel registro degli indagati degli agenti che agiscono per legittima difesa. Ma le norme dovranno passare il vaglio del Colle, da qui il lavoro certosino in corso nell'esecutivo. La richiesta che sarebbe arrivata anche dalla premier Giorgia Meloni è quella di dare subito un segnale per fermare le violenze nelle manifestazioni ma con misure a prova di 'costituzionalità'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sicurezza, l'appello di Meloni alle opposizioni. Restano i nodi sul decreto legge

Approfondimenti su Sicurezza Governo

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice sulla sicurezza tra i membri del governo.

Il governo spinge per approvare il decreto sicurezza, nonostante i dubbi sul fermo di prevenzione.

Ultime notizie su Sicurezza Governo

