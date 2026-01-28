Dal cartaceo al digitale all’Istituto italiano per gli studi storici Carletti racconta la metamorfosi dell’editoria

Giovedì 29 gennaio alle 16,30, all’Istituto italiano per gli studi storici, Giovanni Carletti, senior editor di Laterza, parlerà della trasformazione che ha cambiato il mondo dell’editoria, passando dal cartaceo al digitale. L’evento promette di fare luce sui cambiamenti che hanno rivoluzionato il settore negli ultimi anni.

Giovedì 29 gennaio alle 16,30 nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici Giovanni Carletti, senior editor della casa editrice Laterza, terrà la Conversazione dal titolo Dal cartaceo al digitale: metamorfosi dell’editoria. La conversazione analizza la trasformazione dell’editoria dal cartaceo al digitale attraverso una prospettiva storica. Dall’emergere dell’editore-imprenditore tra Settecento e Ottocento si passa alla costruzione del sistema editoriale nazionale italiano (Laterza, Einaudi, Mondadori). Se il Novecento vede l’editoria diventare progetto culturale, gli anni ‘90 segnano la cesura con concentrazioni e globalizzazione, culminando nell’avvento del digitale che trasforma radicalmente il mercato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

