trofeo bigmat palastreto a sesto fiorentino si corre la nona edizione

Domenica 8 febbraio a Sesto Fiorentino si svolge la nona edizione del Trofeo BigMat Palastreto. La gara, che ha radici profonde nel cuore del podismo locale, torna dopo un anno di pausa e promette di attirare tanti appassionati. Gli atleti si preparano a sfidarsi lungo un percorso che, nonostante le novità, conserva il suo fascino di sempre. La corsa rappresenta un appuntamento fisso per molti residenti e amanti dello sport nella zona.

Sesto Fiorentino, 3 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio torna a Sesto Fiorentino una gara che affonda le proprie radici nella storia del podismo locale e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il Trofeo BigMat Palastreto si presenta in questa nona edizione con una novità importante: cambiano la location di partenza e di arrivo, inserite in un percorso completamente rinnovato e interamente pianeggiante, pensato per esaltare la corsa e renderla accessibile a tutti. Partenza fissata per le 9. Il programma prevede una gara podistica competitiva di 10 km, aperta a tutti gli atleti in possesso di regolare certificato medico agonistico, affiancata da una passeggiata ludico-motoria di 7,5 km, a conferma della vocazione inclusiva dell'evento.

