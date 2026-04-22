Per la Giornata Mondiale della Terra Roma in campo per un Tevere più pulito

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, una manifestazione si è svolta sotto il Ponte Duca d’Aosta, vicino allo Stadio Olimpico, organizzata dall’AS Roma con la collaborazione di AMA e Ogyre. Durante l’evento, sono stati allestiti uno stand e dei banner, tra cui uno con la frase “La Roma non si può spiegare… la differenziata sì!”. La giornata ha coinvolto attivisti e rappresentanti delle organizzazioni presenti.

“La Roma non si può spiegare. la differenziata sì!”. Questa la frase su uno dei banner dello stand AMA sotto il Ponte Duca d’Aosta, a ridosso dello Stadio Olimpico, dove il 14 aprile si è svolta l’iniziativa promossa da AS Roma, in collaborazione con Ogyre e AMA, in vista della Giornata Mondiale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Giornata mondiale della Meteorologia. Allarme Onu: “Calore record per la Terra”Nella Giornata mondiale della Meteorologia, l’allarme del segretario generale delle Nazioni Unite. Giornata mondiale della Terra: le agende Ue al palo non fermano la necessità della transizione ecologicaQuest’anno, poi, l’edizione 2026 della Giornata della Terra avviene in piena “crisi di Hormutz” provocata dalla improvvida aggressione dell’Iran da... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata mondiale della Terra 2026 — Italiano; Un segnalibro per la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 2026; 63a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni; Giornata mondiale della Terra. Giornata mondiale della Terra 2026, gli eventi e le attività per tutta la famigliaEventi e attività per la Giornata della Terra 2026 in Italia: Genova, Milano, Torino, Roma e altre città organizzano laboratori, convegni, attività per famiglie ... siviaggia.it La Giornata mondiale della Terra: «Il nostro potere, il nostro Pianeta»L’edizione 2026 dell'Earth Day si concentra sulla perdita di biodiversità e sull'accelerazione dell'estinzione delle specie ... corriere.it TGR Rai Toscana. . Nella giornata mondiale della terra, continua la protesta per il maxi impianto fotovoltaico che i comitati dei cittadini dicono: rischia di cancellare un'oasi naturalistica di grande pregio fra Ponsacco Casciana Terme e Lari. Cristina Benedetti - facebook.com facebook Giornata Mondiale della Terra. Tra i temi dell'edizione di oggi: la prima conferenza mondiale sulla transizione energetica al via venerdì in Colombia, e le minacce che incombono sulle api, essenziali per l'ecosistema. 14.50, Rai3 x.com