Nella Giornata mondiale della Meteorologia, l’allarme del segretario generale delle Nazioni Unite. “La Terra ha accumulato livelli di calore record”, ha detto Guterres. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giornata mondiale della Meteorologia. Allarme Onu: Calore record per la Terra

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