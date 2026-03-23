Giornata mondiale della Meteorologia Allarme Onu | Calore record per la Terra
Nella Giornata mondiale della Meteorologia, l’allarme del segretario generale delle Nazioni Unite. “La Terra ha accumulato livelli di calore record”, ha detto Guterres. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Giornata mondiale della Meteorologia. Allarme Onu: Calore record per la Terra
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