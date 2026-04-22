Il rapporto tra cibo e ambiente si fa sempre più evidente, anche nel caso del riso, un alimento fondamentale per molte culture. La produzione di riso richiede grandi quantità di acqua e terreni, spesso coinvolgendo pratiche agricole intensive. Ogni giorno si riflette sull’origine di ciò che mangiamo, cercando di capire se le scelte alimentari sono compatibili con la sostenibilità ambientale. La consapevolezza su questo fronte diventa un elemento centrale nelle decisioni quotidiane.

Cosa rende un cibo buono? Dobbiamo farci questa domanda ogni giorno, davanti allo stesso ingrediente, per capire quanto siamo radicali nelle nostre scelte e quanto queste scelte siano sostenibili per noi. Tutti vorremmo il cibo migliore, ma ci scontriamo con una realtà con cui fare i conti: disponibilità economiche e di tempo, la geografia in cui viviamo, l’accesso all’informazione legata al cibo. Scopriremo come le priorità nelle scelte alimentari possano modificarsi nel tempo, col modificarsi delle nostre esigenze. Ma non cambiano i valori intrinseci di queste scelte. Un pomodoro svenduto non sarà mai migliore di quello che costa il giusto, così come un caffè solubile non sarà mai migliore di un caffè in grani e di filiera.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per fare il riso ci vuole un bosco

Strudel di mele un profumo che sa di casa

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