Riso | Tonali vuole portare il Newcastle in Champions Juventus? È ancora presto

Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, dice che il suo assistito vuole portare il Newcastle in Champions League. Riso ha anche commentato la situazione della Juventus, affermando che è ancora presto per parlare di un suo possibile trasferimento. Il centrocampista italiano, passato dal Milan ai Magpies, punta a conquistare traguardi importanti con la squadra di Eddie Howe.

Giuseppe Riso, fondatore della 'GR Sports', è procuratore di alcuni calciatori con un presente e con un passato nel Milan: il famoso agente ha rilasciato alcune dichiarazioni su di loro in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Qui di seguito, uno stralcio delle sue parole. Su Sandro Tonali, ex Milan oggi al Newcastle, che piace molto all'Arsenal: «Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions League. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

