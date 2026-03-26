Agricoltura gli effetti della guerra Duro colpo per 15mila imprese concime | il prezzo aumenta dell’80%

La guerra nel Golfo sta avendo ripercussioni anche sul settore agricolo, colpendo circa 15.000 imprese italiane. Il prezzo del concime è aumentato dell’80 per cento rispetto ai livelli precedenti, influendo sui costi di produzione. Le conseguenze di questa crisi si fanno sentire in modo diretto sulle aziende agricole, che devono affrontare sfide crescenti per mantenere le attività.

Perugia, 26 marzo 2026 – La guerra nel Golfo inizia a pesare non solo su famiglie e imprese di trasporto. L’altro settore fortemente colpito è quello dell’ agricoltura che in Umbria conta circa 15.400 aziende con 21mila addetti. Già, perché dopo pochi giorni dall’attacco di Usa e Israele all’Iran il costo dei fertilizzanti e dei concimi è andato immediatamente alle stelle. E continua ancora a salire. Con gli agricoltori che hanno subito iniziato la corsa ad accaparrarsi al minor prezzo possibile le scorte, dato che questo è periodo di concimazione per le colture autunnali come grano e orzo. Senza contare anche il costo del carburante agricolo che si farà sentire per il settore già ai prossimi acquisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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