Teatro Ablondi sabato 7 febbraio la commedia Benvenuti in casa Gori

Sabato sera al Teatro Ablondi di Firenze va in scena “Benvenuti in casa Gori”. Lo spettacolo, diretto da Barnaba Guerri, porta sul palco una commedia scritta da Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti. La rappresentazione inizia alle 21.15 e promette di divertire il pubblico con il suo umorismo e le sue battute. È una serata da non perdere per gli appassionati di teatro e per chi cerca un po’ di svago.

Sabato 7 febbraio, alle 21.15, andrà in scena al Teatro Salone Ablondi lo spettacolo "Benvenuti in casa Gori" (regia di Barnaba Guerri), celebre testo di Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti, considerato un autentico classico del teatro fiorentino.Ambientata il 25 dicembre 1986 a Pontassieve, la.

